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CHP Genel Merkezî 10 Ocak günü içinde Efeler Belediyesi olmak üzere bir çok yerin adaylarını belirledi. Efeler'de Aday olarak gösterilen Anıl Yetişkin oldu.

Aday adayı olan İbrahim Gürdal duygusal bir paylaşım yaparak hem Partisine hemde Özlem Çerçioğlu'na olan bağlılığını dile getirmişti.

Efeler Belediye Başkan adayı gibi her gün gece gündüz demeden sahada çalışmalarına devam eden İbrahim Gürdal, Başta Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Efeler Belediye Başkan adayı Anıl Yetişkin için vatandaştan oy desteği istiyor.

CHP'li İbrahim Gürdal her gün sahada olduğunu dile getirerek şunları söyledi: " Cumhuriyet Halk Partisi bir bütündür. Kimin aday olduğundan daha önemli olan kazanmaktır. Gittiğim ziyarete bulunduğum her bir kişiye öncelikle Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'nun selamını iletiyorum. Çünkü bizim çalışmamız ve tekrar Özlem Çerçioğlu'nu, Başkanımızı farkla kazandırmaktır. İnşallah bu çalışmalar neticesinde hem Aydın Büyükşehir Belediyesi hemde Efeler Belediyesi bizim olacak ve biz verilen hizmetlere kaldığımız yerden devam edeceğiz" dedi.

Haber: M. Cemil Ağırbaşer