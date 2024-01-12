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Dünyanın önde gelen lösemi ve kanser ile mücadele eden sivil toplum kuruluşlarından LÖSEV, Ergene Havzası'ndaki kirlilik sorununa dikkat çekerek, halk sağlığını tehdit eden ciddi bir duruma işaret etti.ANKARA (İGFA) - LÖSEV’e kayıtlı kanser ile mücadele eden aileler ve gönüllüler “Kansere dur demek için buradayız, çözüm istiyoruz. Ölmek istemiyoruz” dedi.

LÖSEV ise kamu ile kanser verilerinin şeffaf bir şekilde açıklanmasına yönelik çağrı yaptı.

Ergene Havzası, Türkiye'nin en verimli tarım topraklarından biri olarak bilinirken, yıllardır ağır metal, kimyasal ve evsel atık kirliliğiyle mücadele ediyor. LÖSEV Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı, bu kirliliğin, bölgedeki toprakların ve su kaynaklarının kanserojen etkiler yarattığına dikkat çekti.

Nehir değil zehir akan Ergene’de; kimyasal atıklarla sulanan topraklardan sofralarımıza kadar gelen kanser hiç kimsenin kaderi olamaz! Bugün buradayız. Bundan sonra hep burada olacağız…#LÖSEVleKansereDurDe#Tam25YıldırMücadeleLÖSEVde https://t.co/R4xWdZx9kf pic.twitter.com/iTMfTgFp3E— LÖSEV (@losev1998) January 12, 2024

LÖSEV’e kayıtlı kanser ile mücadele eden aileler, gönüllüler ve çalışanlar Ergene’de “Sen de kansere dur de” dedi. 500’e yakın kişinin katıldığı aktivist etkinlikte nehrin zamanla kontrolsüz bir atık kanalına dönüştüğüne ve içinde yaşamın sürdürülemediği bir duruma geldiğine vurgu yapıldı. Ergene Nehri’nden elde edilen balıkların ve bu bölgedeki tarlalarda yetiştirilen ürünlerin tüketilmesinin kanser riskini artırdığına dikkat çekildi. Vakıf, Türkiye'nin geleceğini tehdit eden bu çevresel sorunun çözümü için hep birlikte harekete geçme çağrısında bulundu.

“TRAKYA’NIN KANSER VERİLERİ AÇIKLANSIN”

Ağır metal kirliliğinin mesane, prostat ve böbrek kanserlerine yol açtığı, hava kirliliğinin ise birçok kanser türünün riskini artırdığını dile getiren Vakıf yetkilileri, okuduğu basın bildirisinde Trakya bölgesinde kanser vaklarının arttığını bildiklerini belirterek son 10 yılda kaç kişinin kansere yakalandığının kamu ile açıkça paylaşılmasını istediğini belirtti.

Bildiride bölgede kaç fabrikanın olduğu, bu fabrikaların ne sıklıkla denetlendiği gibi sorular da yöneltildi.