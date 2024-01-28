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Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Perşembe günü gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolların tamamını ulaşıma açtı.MALATYA (İGFA) - Malatya genelinde kardan dolayı kapanan yolları açma çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi 28 Ocak Pazar günü itibariyle kapalı tüm yolları açarak vatandaşların güvenli bir şekilde ulaşımlarını sağladı.

Kar yağışının durmasının ardından çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi ekipleri özellikle yüksek kesimlerde tipiden dolayı kapanan yolları tekrar ulaşıma açarak Malatya genelindeki bütün mahallelere ulaşımı sağladı. Olası buzlanmalara karşı ise ekipler tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

Son olarak Darende, Hekimhan ve Pütürge İlçelerinde çalışmalarını sürdüren ekipler 28 Ocak Pazar günü mevcut ilçelerde de çalışmalarını tamamlayarak kontrol merkezlerine döndüler.