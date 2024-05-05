Malatya Büyükşehir Belediyesi üniversitelerle iş birliği içerisinde "Yapı Okulu" eğitim projesini başlatarak, depreme karşı daha bilinçli ve dayanıklı yapılar inşa edilmesini sağlayacak.MALATYA (İGFA) - 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Malatya’da oluşturulacak yapıların bilinçli bir şekilde hayata geçirilmesi noktasında Malatya Büyükşehir Belediyesi, "Yapı Okulu" eğitim projesini başlattı.

Malatya'da Büyükşehir Belediyesi ile üniversitelerin işbirliği Sanat Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen "Yapı Okulu" eğitim projesine Büyükşehir ve ilçe belediyelerin teknik personelleri de katılım sağladı.

Malatya Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Salih Uzun, “Geçen yıl 6 Şubat’ta asrın felaketini yaşadık. Gerçekten büyük bir felaketti. Ama felaketi büyük yapan hocalarımızın derste anlattığı konuları yani bildiğimiz konuları biraz hafife almamız, belki de es geçmemizdi. İnşallah şehrimizi yeniden ayağa kaldırırken önümüzde yaşayacağımız olası felaketlerden yıkıntıların daha az olması, hocalarımız gelişmiş teknoloji ile yeni edinilmiş bilgileri bizlere anlatacaklar. Bizler de bu bilgileri güncellemiş olacağız” dedi.

“Yapı Okulu" projesi programında Prof. Dr. İbrahim Türkmen tarafından ‘Şubat Depremleri ve Yapılarda Meydana Getirdiği Hasarlar’konulu eğitim verildi.

7 hafta sürecek olan "Yapı Okulu" eğitim projesi “Yapılarda Kullanılan Malzemeler ve Uygulamaları,Yapılarda Kullanılan Malzemeler ve Uygulamaları, Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı, Taşıyıcı Sistem Seçimi ve Tasarımı, Yapılarda Zemin Etüdü ve Sahada Görülen Problemler, Hasarlı Yapıların Onarım ve Güçlendirilmesi, Yapılarda Denetim Mekanizması” konuları alanında uzman isimler tarafından anlatılacak.