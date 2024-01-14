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Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, havaların soğuması ve kış mevsiminin kendisini iyice hissettirmesiyle birlikte soba ve doğalgaz kullanımı kaynaklı karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı alınacak tedbirler noktasında önemli uyarılarda bulundu.MANİSA (İGFA) - Havaların soğumasıyla birlikte soba, şofben, kombi ve bu cihazların bacalarından kaynaklanan karbon monoksit zehirlenmeleri riskinin arttığı bir döneme girildiğini belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, doğalgaz kullanılan ortamlarda zehirlenmelerin asıl nedeni; tam yanmanın sağlanamamasından dolayı ortaya çıkan karbonmonoksit gazı olduğunu söyledi.

"Doğalgaz kimyasal özellikleri bakımından zehirli değildir" diyen İnal, "Ancak havadan hafif bir gaz olduğundan tesisatta meydana gelen bir kaçak sonrası kapalı alanlarda yukarıda birikir. Çok miktarda birikme yapması ortamdaki oksijeni azaltacağından boğulmalara ve patlamalara sebep olabilmektedir. Bu sebeple doğalgaz kullanımında alınacak bazı basit tedbirlerle hayati boyutlara varabilecek kazaların önüne geçmemiz mümkün olabilir” dedi.

DOĞALGAZ KULLANIMINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Doğalgaz kullanan vatandaşların dikkat etmesi gereken hususları sıralayan İnal, şu uyarılarda bulundu: