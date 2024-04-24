Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencileri, Mühendislik Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Azize Ayol ve araştırma görevlileri Manisa Merkez Atıksu Arıtma Tesisine teknik ziyaret gerçekleştirdi. Öğrencilere atıksu arıtma tesisinin işleyişi hakkında detaylı bilgi verilerek, Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı bünyesinde işletilen tüm tesislerde çevre mevzuatı kapsamında yapılan çalışmalar aktarıldı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı tarafından işletilen Manisa Merkez Atıksu Arıtma Tesisi’ne, Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencileri tarafından teknik ziyaret gerçekleştirildi. Öğrencilere Mühendislik Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Azize Ayol, MASKİ Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Onur Artan, Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nden araştırma görevlileri ve teknik personeller eşlik etti.

GELECEĞİN ÇEVRE MÜHENDİSLERİ TÜM SÜREÇLERİ İLGİYLE İNCELEDİ Öğrenciler, MASKİ Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü ve teknik personeller eşliğinde tesisin tüm ünitelerini tek tek gezerek çalışmaları yerinde inceledi. Geleceğin çevre mühendislerine; atık suyun geçtiği üniteler, laboratuvarda yapılan analizler, otomasyon sistemi (SCADA), sürekli atıksu izleme sistemi (SAİS), güneş enerji santrali, prosesten çıkan atıklar, bertaraf yöntemleri, İş Sağlığı ve Güvenliği hakkında alınan önlemler ve karşılaşılan meslek hastalıkları gibi konularda bilgi verildi. Öte yandan atıksu arıtma tesislerinin işletilmesi ve projelendirilmesi konusundaki tecrübeler ve MASKİ Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı bünyesinde işletilmekte olan tüm tesislerde çevre mevzuatı kapsamında yapılan çalışmalar aktarıldı. Süreçleri ilgiyle takip eden öğrenciler ise merak ettikleri soruları yöneltme fırsatı buldular. Ziyaretin sonunda Mühendislik Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Azize Ayol, araştırma görevlileri ve öğrenciler MASKİ Genel Müdürlüğü’ne teşekkür etti.