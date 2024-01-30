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MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün önderliğinde bereketli Gediz Ovası’nın korunması noktasında attığı adımlarla adından söz ettiriyor. 131 kez denetlenen atıksu arıtma tesisleri tam not aldı.MANİSA (İGFA) - Çevreci yatırımlarla Manisa’nın doğasını ve ekolojik dengesini korumak için çalışan ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün öncülüğünde yeni projelere devam eden Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, bünyesinde işletilen 19, yüklenici firma uhdesinde işletilen 1 atıksu arıtma tesisi ile Manisa’ya hizmet ediyor.

MASKİ bünyesinde faaliyet gösteren tesislerin kalitesi sürekli kontrol ediliyor. Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri tarafından atıksu arıtma tesisleri 2023 yılı içerisinde 131 kez denetlendi.

Yetkili personelce tesislere ait üniteler kontrol edilerek çıkış sularından numune alımı yapıldı. Alınan numuneler Bakanlıkça yetkilendirilmiş akredite laboratuvarlarında analiz edildi. Sonuçların mevzuatta belirtilen alıcı ortam deşarj standartlarını sağladığı ortaya çıktı.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, “Manisa’nın doğasını korumak ve Gediz’i özlenen günlerine kavuşturmak için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün liderliğinde gece gündüz demeden çalışıyoruz. Başkanımızın sözünü vermiş olduğu ve her seferinde üstüne basa basa tekrar ettiği ‘Gediz’de tekrar balık tutulacak’ hedefini gerçekleştirme noktasında atılan adımların meyvesini topluyoruz. İlimiz genelinde işlettiğimiz 19 ve yüklenici firma uhdesinde işletilen 1 adet atıksu arıtma tesislerimizde tam kapasite ve yüksek verim prensibiyle hareket ediyoruz. İlimizdeki evsel nitelikli atıksu kirliliğinin önüne geçmek için yoğun mesaimizi sürdürerek yeni nesiller için daha sağlıklı bir gelecek kuruyoruz. Bunun yanında Demirci, Selendi ve Kırkağaç İlyaslar Atıksu Arıtma Tesislerimizi de yakın zamanda hizmete alacağız. Köprübaşı ilçemiz için ise projesi hazır kredi çıkması durumunda çalışmalara başlanacak. Tesislerimiz Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkililerinin denetimlerinden tam not aldı ve herhangi bir yaptırımla karşılaşmadı. Bu da işimizi doğru yaptığımızın bir göstergesidir” dedi.