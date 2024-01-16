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Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü, kuvvetli yağış ve fırtına uyarısının ardından tüm ekipleri ile sahadaki çalışmalarına devam ediyor.MANİSA (İGFA)- Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kuvvetli yağış ve fırtına uyarısının yapılmasının ardından dün akşam saatlerinden itibaren Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü Afet Koordinasyon Merkezi, il genelinde olumsuz bir durum yaşanmaması adına tüm ekipleri ile sahadaki çalışmalarını yürütüyor.

MASKİ Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından düzenli olarak temizlenen yağmursuyu ızgaralarına yağışla gelen malzemeler ve kanalizasyon hatları özverili çalışmalarıyla temizleniyor. Derelerde kısmi birikme yapan sular tahliye ediliyor.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ve Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı muhtelif noktalarda meydana gelen olaylara anında müdahalede bulunuyor. Şiddetli yağış boyunca yoğun mesai harcayan Büyükşehir ve MASKİ ekipleri, 17 ilçede yağmur suyu ızgaraları, kanalizasyon hatları, dereler ve muhtelif noktalarda temizlik çalışması gerçekleştirmeye devam ediyor.