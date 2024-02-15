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MASKİ Genel Müdürlüğü ve Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle, gelecek nesilde çevreye duyarlılık bilinci oluşturmak ve doğayı korumanın önemini vurgulamak amacıyla başlatılan proje kapsamında Soma ilçesinde eğitim gören 704 öğrenci Soma Atıksu Arıtma Tesisi’nde ağırlandı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü ve Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Manisa merkez ve ilçelerinde eğitim gören öğrencilerin Atıksu Arıtma Tesislerinde suyun arıtılma süreçlerini ve sağlıklı bir şekilde doğaya deşarjını gezerek öğrenmeleri amacıyla proje hayata geçirildi.

Proje kapsamında Soma ilçesinde eğitim gören 704 öğrenci Soma Atıksu Arıtma Tesisi’nde ağırlandı.

Atıksu Arıtma Dairesine bağlı teknik personelin ve öğretmenlerin eşlik ettiği öğrencilere atıksu arıtım süreçleri anlatıldı. Suyun hanelerden tesise gelişi ve arıtıldıktan sonra doğaya deşarjına kadar olan süreç ile ilgili detaylı bilgi verildi. Süreci ilgiyle takip eden ve incelemeler yapan öğrenciler merak ettikleri soruları sorma fırsatı da buldu. Ayrıca öğrencilere atıksu arıtma tesislerinde görev yapan meslek grupları hakkında bilgi verildi.