Manisalı üreticilere destek olmak ve çekirdeksiz kuru üzüm tüketiminin artması amacıyla ‘Şehzade Tatlısı’nı üreten aşçı Murat Karapaça, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek’e ziyarette bulundu. ‘Şehzade Tatlısı’nın Manisa’nın bir değeri olduğunu belirten Başkan Ferdi Zeyrek, “Bu tatlıyı yaymak umarım bizlere nasip olacak. Manisa’nın tüm değerlerine sahip çıkacağız. Herkesin yemesini tavsiye ediyoruz” ifadelerini kullandı. MANİSA (İGFA) - Manisa’da yaptığı çalışmayla çekirdeksiz kuru üzüm kullanarak ‘Şehzade Tatlısı’nı yapan aşçı Murat Karapaça, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek’i ziyaret etti.

Başkan Ferdi Zeyrek’e ‘Şehzade Tatlısı’ndan ikram eden Karapaça, Manisalı üreticilere hangi konuda destekte bulunabileceğini düşünerek, ‘Şehzade Tatlısı’nı yaptıklarını söyledi. Tatlının kuru üzümden yapıldığını ve Manisa’nın bir değeri olduğunu vurgulayan Başkan Zeyrek, “Şeker hastalarının da yiyebileceği, enerji veren, içerisinde katkı olmayan bir tatlı. Manisa’da imal ediliyor. Bu tatlıyı yaymak umarım bizlere nasip olacak. Manisa’mızın tüm değerlerine sahip çıkacağız. Çok da lezzetli, herkesin yemesini tavsiye ediyoruz” dedi. Başkan Zeyrek, 484’üncü Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali etkinlikleri kapsamında stant açarak ‘Şehzade Tatlısı’nın tanıtımını da yapmak istediklerini ifade etti.