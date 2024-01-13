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Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı itfaiye ekipleri, merkez ve ilçelerinde son bir ay içerisinde yaklaşık 200 olaya müdahale etti.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler 7/24 esasına bağlı gece gündüz demeden deprem, kaza, su baskını, yangın ve kurtarma gibi ferdi ve toplumsal olaylarda hiçbir zaman vatandaşları yalnız bırakmayarak her an yanı başında oluyor.

Filosunda 18 arazöz, 4 kurtarma, 10 merdivenli, 3 su ikmal, 1 ilk müdahale ve 3 hizmet araç olmak üzere 39 araçla 9 ilçede 273 personel ile 7 gün 24 hizmet veren Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, yangın, trafik kazası, kurtarma, su baskını ve diğer olaylara olmak üzere 2023 yılında 6 bin 539 olaya müdahale ederek büyük başarı sağladı.

Bu kapsamda son bir ay içerisinde Mardin genelinde toplam 111 yangına müdahale edildi.

Yangın olaylarının; Yangın raporları yangın çıkış sebebi ve hasar tespiti yapıldıktan sonra rapor tutularak ilgili kurumlara tebliğ edildi. 88 kurtarma, 17 su baskını, 7 canına kıyma teşebbüsü, 35 maddi hasarlı, yaralanmalı veya ölümlü trafik kazası olayına müdahale edildi. Trafik kazası olaylarında toplamda 44 kişi yaralandı, 2 kişi hayatını kaybetti.

Vatandaş, öğrenci ve çalışanların yangına ilk müdahale konusunda bilinç sahibi olmalarına yönelik yapılan çalışmalarda son bir ay içerisinde 11 eğitim semineri ve tatbikat düzenlendi.