MARSU, bünyesindeki 284 adet su kuyusunda bakım ve onarım işlemi yaptı. Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MARSU), kent geneline içme suyunu kesintisiz sağlamak için bakım ve onarım çalışmalarına hızla devam ediyor.

Bu kapsamda yurttaşlara daha iyi bir hizmet sunma hedefiyle 10 ilçe ve bunlara bağlı kırsal mahallelerde altyapı yatırımlarını sürdüren MARSU, yaz aylarında artan su ihtiyacında herhangi bir aksaklığın oluşmaması için sorumluluğunda bulunan 1279 sondaj kuyusunda da bakım ve onarım çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. MARSU ekipleri, dalgıç motopomplarında arıza meydana geldiği tespit edilen 284 adet su kuyularında bakım ve onarım işlemi yaptı.

Ekipler, suyun sürekliliğini sağlamak için dalgıç motopompları yanı sıra enerji nakil hatları ve diğer ekipmanlarda bakım, onarım ve yenileme çalışması yürütüyor.