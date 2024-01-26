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Yaptığı birbirinden ilginç uçurtmaları ile ay yıldızlı bayrağımızı 36 ülkede dalgalandıran Mardinli uçurtma sanatçısı Zahit Mungan, şimdi de barışın simgesi olan dünyaca ünlü Mardin’in taklacı güvercinlerini uçurtmaya dönüştürdü.

Şehmus EDİS / HERKES DUYSUN

MARDİN (İGFA) - 60 metrekarelik uçurtma atölyesinde yaptığı birbirinden ilginç uçurtmalarla ünü dünyanın dört bir yanına yayılan Zahit Mungan, 2 metre uzunluğunda 20 adet Mardin taklacı beyaz güvercin uçurtması yapmak için kolları sıvadı.

Yaptığı uçurtmalar hakkında Herkes Duysun muhabirine açıklamada bulunan Mardinli uçurtma sanatçısı Zahit Mungan, şu ana kadar 100 üzerinde farklı uçurtma yaptığını belirterek, şimdi de barışın simgesi olarak bilinen Mardin’in taklacı güvercinlerini uçurtmaya dönüştürdüğünü söyledi.

20 adet beyaz güvercin uçurtması hazırladığını belirten Mungan, “Neden beyaz güvercin derseniz, çünkü bizim Mardin taklacı güvercinleri dünyada meşhur ve tanınan güvercinlerdir. Yakın bir zamanda taklacı uçurtma güvercinlerimi bitirip Mardin semalarında barış ve özgürlük için uçuracağız.” dedi.

Mardin’de uçurtmanın bir gelenek olduğunu ifade eden Mungan, “Ben bu kültürü burada yaşatmaya çalışıyorum. En son bir hafta önce Hindistan’ın Ahmedadab kentinde düzenlenen uluslararası uçurtma festivalinde ülkemizi ve bayrağımızı en iyi şekilde temsil ettim. Orada tavus kuşu, Anadolu parsı ve birçok farklı uçurtmamı uçurdum ve büyük bir ilgi gördüm.” ifadelerini kullandı.

DRONE YOKKEN UÇURTMA VARDI

Çocukluğunu Mardin’in damlarında uçurtma uçurarak geçirdiğini kaydeden Mungan, “36 ülkede uçurtma festivallerinde ülkemizi, bayrağımızı temsil ettim. Birçok ödül aldım. Ülkem adına çok mutluyum. Dronelar bu kadar yaygın ve kullanımda değilken ben uçurtmalarıma fotoğraf makinesi bağlayarak Mardin'in havadan fotoğraflarını çektim. Görüntüyü aşağıdan izleyebiliyorum. Bu tamamen benim bulduğum bir yöntem. Çektiğim fotoğraflarla da sergi açtım. Ağaçların dalları ve asılı bayrakların dalgalanmasına göre saatte kaç kilometre rüzgar estiğini hesaplayabiliyorum. Artık birçok arkadaşım ve tanıdığım beni telefonla arayarak hava durumu hakkında bilgi soruyor. 'Ne zaman yağmur yağar, rüzgar çıkar mı?' diye bilgi alıyorlar." dedi.

“AMACIM ÇOCUKLARIN HAYALLERİNE ORTAK OLMAK”

Binlerce çocuğu uçurtma macerasına ortak ettiğini dile getiren Mungan, “Hayal gücü ve çocukluk… Bu ikiliyi gökyüzünde uçurtmalar buluşturuyor. Benim amacım çocukların hayallerine ortak olmaktır. Türkiye’nin uçurtma elçisi olarak tanımlamak abartılı olmaz.” şeklinde konuştu.

Mungan, çocukken naylon poşetler uçurarak başladığı uçurtma macerasını bizzat düzenlediği atölyelerle binlerce çocuğa aşılamakla kalmıyor, özel tekniklerle tasarladığı üç boyutlu uçurtmalarla uluslararası başarılara imza atıyor.

“DÜNYA ÇOCUKLARINA UÇURTMAYI SEVDİRİYORUM”

Başta Mezopotamya’nın çocukları olmak üzere Avrupa, Balkanlar, Afrika’dan sonra şimdide Uzak Doğu’daki Endonezyalı çocuklarla uçurtma atölyesi çalışması yapacağını kaydeden Mungan, açıklamalarına şöyle devam etti:

“Uçurtma yapmak benim için bir hayat felsefesidir. 5 Yaşında başladığım uçurtma sevdası 30 yıldır aralıksız devam ediyor. 100’den fazla farklı uçurtma yaptım. Türkiye’nin birçok ülkesinde atölyeler açarak çocuklara, gençlere uçurtma yapmayı öğrettim. Şimdi de dünya çocuklarına öğretiyorum. Bugüne kadar 36 ülkede düzenlenen uluslararası uçurtma festivallerinde ülkemizi temsil etmenin gururu yaşadım. Bir hafta önce Hindistan’da uçurtma festivaline katıldım. Hedefim Amerikalı çocuklara barışın ve özgürlüğün simgesi olan uçurtma sevdasını öğretmektir.”