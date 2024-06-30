ManpowerGroup'un İstihdama Genel Bakış Araştırması'na göre, 2024 yılının 3. çeyreğinde Net İstihdam Görünümünün (NEO) yüzde 17 puan ile olumlu bir seyir izlemesi beklenen Türkiye'de Marmara Bölgesi'ndeki işverenler de olumlu bir seyir bekliyor.İSTANBUL (İGFA) - ManpowerGroup, 2024 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin işe alım beklentilerini ölçmek için 42 ülkede 40 bin 374 işverenle İstihdama Genel Bakış araştırmasını gerçekleştirdi.

Ankete göre, önümüzdeki çeyrekte Türkiye'de Net İstihdam Görünümünün (NEO) yüzde 17 puan ile olumlu bir seyir izlemesi bekleniyor. Beklentiler geçen çeyreğe göre 3 puan iyileşse de geçen yılın aynı dönemine göre ise 6 puan zayıfladı.

Araştırmaya göre Marmara Bölgesi'ndeki işverenler de 15 NEO puanı ile istihdamda olumlu bir seyir beklenirken, Türkiye'de en fazla istihdam artışı bekleyen bölge 29 NEO puanı ile Karadeniz Bölgesi olurken ikinci sırada 21 NEO puanı ile Ege Bölgesi yer aldı. Üçüncü sırayı ise 15 NEO puanı ile Marmara ve Akdeniz Bölgeleri paylaştı.

Tüm bölgelerin NEO puanları şu şekilde sıralandı: Karadeniz (29), Ege (21), Marmara (15), Akdeniz (15), İç Anadolu (14), Doğu Anadolu (6) ve Güneydoğu Anadolu (-8).

Küresel çapta ise Net İstihdam Görünümü (NEO) 22 puan ile geçen çeyreğe göre değişmeden yatay bir seyir izledi. ABD ve Çin gibi büyük ekonomilerde istihdam beklentileri düştü.

ABD'de (30) istihdam beklentileri geçen çeyreğe göre 4 puan düşerek üst üste dördüncü çeyrekte de geriledi. Benzer şekilde, Çin'in işe alım beklentileri (28) bir çeyrek daha gerilerken (-4), Hindistan'da (30) geçen yılın aynı döneminden bu yana ilk büyük düşüş (-6) görüldü.

TÜRKİYE'DE OLUMLU SEYİR BEKLENİYOR

Sonuçlarla ilgili değerlendirmede bulunan ManpowerGroup Türkiye Genel Müdürü Feyza Narlı, enflasyon ve yüksek iş gücü maliyetleri nedeniyle büyük ekonomilerin ve sektörlerin önümüzdeki çeyrekte de sıkıntı yaşayacağı tahmin edildiğini belirterek, "Daha önce resesyon ve uluslararası çatışmalardan ağır darbe alan bölgelerde bazı toparlanma işaretleri görülse de küresel ekonomideki dalgalanmalar ve jeopolitik gelişmeler nedeniyle işverenlerin bekle ve gör modunda olduğu görülüyor. Diğer yandan, Türkiye'deki işverenler de belirsiz bir ekonomik manzarayla karşı karşıya. Sıkı para politikasına rağmen enflasyon yüksek kalmaya devam ediyor. Ancak, beklentilere göre enflasyonun yıl sonuna kadar düşmesi bekleniyor ki bu şirketlere biraz umut veriyor. Bu nedenle şirketler işe alım beklentilerini bir miktar da olsa artırıyor.” diye konuştu.