Bu yıl Ramazan Bayramının birinci gününün; Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 179. Yıldönümü olan 10 Nisan’a denk gelmesiyle, Marmaris iki bayramı bir arada kutladı.AjansCANKA

MUĞLA (İGFA) - Bayram sabahı Atatürk anıtına çelenk sunan Marmaris İlçe Emniyet Müdürü Emre Alay ve emniyet müdürlüğü personeli; saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasından sonra, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya’yı makamında ziyaret ederek, Polis Bayramını ve Ramazan Bayramını kutladılar.



KAYMAKAMLIKTAN HALKA AÇIK KUTLAMA Marmaris kaymakamlığınca düzenlenen geleneksel Ramazan Bayramı kutlaması bu kez, Pineta Park Deluxe Hotel’de gerçekleşti.

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Neslim Eski, İlçe Emniyet Müdürü Emre Alay, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Murat Çam; halka açık kutlamada konukları kapıda karşılayarak bayramlaştılar.