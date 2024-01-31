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Marmaris’in 16 yaşındaki süper yeteneği genç ressamı Havin Atila; üniversite eğitimini İtalya’ da Grafik Tasarım bölümünde tamamlayacak.Ata SEVGİ / AjansCANKA

MUĞLA (İGFA) -Marmaris Belediyesi ve Günseli Top Resim Atölyesi işbirliğiyle, geçen Eylül ayında başlayan ve “Bitmeyen Sergi” sloganıyla devam eden Resim Defteri adlı sergide, bu haftanın sanatçısı 16 yaşındaki süper yetenek, lise öğrencisi Ressam Havin Atila.

Marmaris 19 Mayıs Gençlik Meydanı Halk Kafe’de açılan sergide; hocası Günseli Top ve kurs arkadaşlarıyla birlikte ilk kişisel sergisini açan Havin Atila’nın tabloları, sanatseverlerce de büyük ilgiyle karşılandı. Yağlı boya, sulu boya, akrilik, pastel ve kolaj çalışmalardan oluşan 20 tablonun yer aldığı sergi, 5 Şubat Pazartesi akşamına kadar açık kalacak.

Öğrencisi Havin Atila’nın olağanüstü bir yeteneğe sahip olduğunu dile getiren Eğitmen Ressam Günseli Top; Resim Defteri adlı sergilerinin her hafta yeni kursiyerlerinin çalışmalarıyla süresiz devam edeceğini belirterek; “Havin kızım yaklaşık 4 yıldır atölye kurslarımıza devam ediyor. Şimdiden planlamasını yaptık. Marmaris’te lise eğitimini tamamladıktan sonra, İtalya’da grafik tasarım bölümünde üniversite eğitimine devam edecek. Her ne kadar amatör olarak başlasa da resim derslerine, çoğu profesyonel sanatçılara taş çıkartacak derece çok yetenekli bir ressam oldu şimdiden.” dedi.