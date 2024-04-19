Muğla Büyükşehir Belediyesi Marmaris’te su baskınlarına önlem almak, kötü kokunun ve çevre kirliğinin önüne geçmek için 1400 metre dere temizlik çalışması yaparken 1100 metrelik kısmında temizlik çalışmasına başlıyor.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi turizm sezonunu öncesi ilçelerde dere temizliklerine devam ediyor. Bu kapsamda Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü ve Marmaris Belediyesi ekipleri ilçe merkezinde bulunan Ketenci, Kavacık, Yetim ve Polis Evi önünde bulunan derelerde temizlik çalışması başlattı. Ekipler su baskınlarına önlem almak, kötü kokunun ve çevre kirliğinin önüne geçmek için 1400 metre dere temizlik çalışması gerçekleştirirken 1100 metre daha dere temizliği gerçekleştirecek.

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada “ Turizm sezonu öncesi ilçelerimizde başlattığımız dere temizlikleri devam ediyor. Çalışmalarımız kapsamında Marmaris’te Marmaris Belediyemiz ile birlikte kötü koku, görüntü kirliliği ve sivrisinek oluşumunun önüne geçmek için derelerde temizlik çalışması gerçekleştirildi. Ekiplerimiz 1400 metre dere temizliği tamamladı. Marmaris’te 1100 metre daha dere temizliği yapılacak” denildi.