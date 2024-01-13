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MASKİ Genel Müdürlüğü, Saruhanlı ilçesine bağlı Halitpaşa Mahallesi’nde bulunan derede temizlik çalışması gerçekleştirdi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü özellikle son yıllarda artan küresel ısınma ve iklim değişikliği nedeniyle son günlerde ilimizde yer yer etkisini gösteren sağanak yağış tehdidine karşı erken önlem almak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri Saruhanlı ilçesine bağlı Halitpaşa Mahallesi’nde bulunan derede temizlik çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, çeşitli nedenlerle derede biriken zararlı maddeleri topladı, derenin düzenli akışını sağladı. Mahalle sakinleri de çalışmalardan dolayı MASKİ Genel Müdürlüğü’ne teşekkür etti.