Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün ‘Daha Temiz Bir Manisa’ hedefiyle il genelinde çalışmalarını sürdüren MASKİ Genel Müdürlüğü, Salihli ilçesine bağlı Keli mahallesinde dere temizlik çalışması gerçekleştirdi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün ‘Daha Temiz Bir Manisa’ hedefiyle il genelinde dere temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Salihli ilçesine bağlı Keli mahallesinde temizlik çalışması gerçekleştirildi. Ekipler çeşitli nedenlerle derede biriken zararlı maddeleri topladı, suyun düzenli akışını sağladı. Mahalle sakinleri çalışmalardan dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.