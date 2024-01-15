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MASKİ Genel Müdürlüğü, Gölmarmara ilçesi Başöğretmen Sabri Bulut Caddesi’ndeki ana kanalizasyon hattında kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi. MASKİ ekipleri kanalizasyon hatlarına atılan bebek bezi, ıslak mendil,poşet, çuval gibi atıkları temizleyerek oluşabilecek aşırı bir yağış öncesinde taşkın yaşanmasının önüne geçti.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, daha sağlıklı bir çevre inşa etmek ve taşkın riskine karşı erken önlem almak amacıyla il genelindeki kanalizasyon hatlarında temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri Gölmarmara ilçesi Başöğretmen Sabri Bulut Caddesindeki ana kanalizasyon hattında kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Ekipler hat içerisinde biriken katı atıklar ve yabancı maddelerden oluşan tıkanıklıkları temizleyerek oluşabilecek su birikintilerine karşı önlem aldı. Temizlik çalışmaları esnasında kanalizasyon hattından kağıt havlu, ıslak mendil, poşet, çuval, bebek bezi ve benzeri hatlara atılmaması gereken çöpler çıkarıldı.

İl genelinde mesai mefhumu gözetmeden kanalizasyon hatları ve yağmur suyu ızgaralarının temizlendiğini belirten Kanalizasyon Dairesi Başkanı Cem Çöllü, “Gölmarmara ilçemizde yarın itibariyle yağışlı hava öngörüldüğü için ekiplerimiz ana kanalizasyon hattında kapsamlı temizlik çalışması yaptı. Yaptığımız çalışmada kağıt havlu, ıslak mendil, poşet, çuval, bebek bezi, pet şişe ve molozlar gibi atıklar ile karşılaştık. Vatandaşlarımızdan isteğimiz kanalizasyon hatlarını çöplük olarak kullanmamaları. Bu durum hem çevre, hem de insan sağlığı açısından büyük tehlike oluşturmakta. Çöplerimizi Kanalizasyonlara değil çöp konteynerlerine atmamiz gerekiyor” dedi.