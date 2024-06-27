Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde 2020 yılında tarımsal üretimin artırılması projesi kapsamında deneme amaçlı 8 dekar alanda dikimi gerçekleşen maviyemiş Yaban Mersini için ilk hasat gerçekleşti.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik Valisi Şefik Aygöl, İlçe Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, Belediye Başkanı Zekiye Tekin ve İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş’ın katılımı ile Sarnıç köyünde ilk Yaban Mersini hasadı yapılırken Bilecik genelinde tarımsal üretimin artırılması projesi kapsamında çiftçilere sağlanan destekler sayesinde Bilecik'te her yıl ortalama 20 ton maviyemiş hasadı gerçekleştiriliyor.

Vali Aygöl, etkinlikte yaptığı konuşmada, yaban mersini üretiminin Bilecik ekonomisine ve tarımına katkı sağladığını vurguladı.

Çiftçilere verilen desteklerin önemine dikkat çeken Aygöl, Bilecik'in tarımsal üretim kapasitesinin artırılması için çalışmaların devam edeceğini belirtti.

İlçe Kaymakamı Ahmed Tayyip Kahraman Pazaryeri ilçesinde ilk kez dikimi gerçekleşen Yaban Mersini hasadının bereketli olmasını dilerken ilçede Yaban Mersinin yaygınlaşması için proje destekleme çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Türkiye’de sadece Pazaryeri ilçesinde yetişen Şerbetçiotu ve Boncuk fasulyesinden sonra maviyemiş Yaban Mersininin de ilçe ekonomisine büyük destek sağlayacağını vurgulayan Belediye Başkanı Zekiye Tekin, “4 yıl önce toprakla buluşan maviyemiş fidanlarının ilçemizde ilk defa hasadını gerçekleştirdik. Bu örnek projeyle ilçemiz yeni bir geçim kaynağına kavuştu. Yaban mersinin ilçemizde yaygınlaştırılması için Pazaryeri Belediyesi olarak çalışmalarımız olacaktır” dedi.