Milli Eğitim Bakanlığı, kadrolu öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurularının 3 Haziran'da başlayacağını duyurdu.ANKARA (İGFA)- 2024 yılı öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin duyuru, personel.meb.gov.tr adresinde yayımlandı.
Buna göre, başvurular 3-7 Haziran 2024 tarihleri arasında sistem üzerinden alınacak, atamalar 11 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.
Ataması gerçekleşen öğretmenlerin ilişik kesme işlemleri ise 14 Haziran 2024 tarihinden itibaren yapılacak.