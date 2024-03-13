Millî Eğitim Bakanlığı, 2 Haziran 2024'te yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava ilişkin merak edilen soruları yanıtladı.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığı'nca bu yıl 2 Haziran 2024'te gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınavın başvuru ve uygulama kılavuzunun yayımlanmasının ardından, sınava ilişkin sıkça sorulan sorular da yanıtlandı.

Bakanlık, LGS kapsamındaki merkezî sınava ilişkin, sınava girecek adaylarca merak edilen soruların yanıt bulduğu "2024 Yılı Merkezî Sınav Sıkça Sorulan Sorular" dokümanında, sınavla ilgili 38 sorunun yanıtını detaylı bir şekilde verdi.

Ders ve soru dağılımından hastanede eğitim hizmeti alan öğrencilere, sınava ilişkin en başından en sonuna kadar adayların ayrıntılı olarak bilgilendirildiği "2024 Yılı Merkezî Sınav Sıkça Sorulan Sorular"da önemli şu bazı başlıklar yer aldı:

Sınav başvurusu nereden yapılacaktır, başvuru ücretli midir?

Sınava tüm öğrencilerin katılma zorunluluğu var mıdır?

Yurt dışında e-Okul sisteminde kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler başvurularını nasıl yapacaktır?

Sınav yerimi nasıl öğreneceğim?

Sınava girerken öğrencilerden istenecek belgeler nelerdir?

2024 yılı merkezî sınava ilişkin sıkça sorulan soru ve cevaplara ulaşmak için tıklayınız.