Millî Eğitim Bakanlığınca, 17-28 Şubat 2025 tarihleri arasında yapılan Millî Eğitim Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı sonucunda atanmaya hak kazanan adaylar belli oldu.ANKARA (İGFA) - Atanmaya hak kazanan adaylara yönelik duyuruda, adaylardan başka kurumda görev yapan ve muvafakati uygun görülmeyenlerin atamaları yapılmayacağı belirtildi.

Yasal süresi içinde göreve başlamayanlar, ataması yapılıp da herhangi bir sebeple görevden ayrılanlar ile atama şartlarını taşımadığı anlaşılanların yerlerine yedek adayların ataması, puan üstünlüğüne göre yapılacak.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek.

Adaylar, sınav sonuçlarının ilanını takip eden 5 iş günü içinde komisyona itiraz edebilecek, itirazlar komisyonca en geç 10 iş günü içinde karara bağlanacak.

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