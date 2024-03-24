Bazı basın yayın organlarında yer alan Millî Eğitim Şûrası Yönetmeliği'nin kaldırıldığı ve MEB Şûrası'nın artık toplanmayacağı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı'nca 10 Aralık 2022 tarih ve 32039 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği'nin 6 ve 16'ncı maddeleri kapsamında hazırlanan "Millî Eğitim Şûrası Yönergesi", Mart 2024 tarih ve 2796 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayımlandığına dikkati çekilerek, Eğitim Şûrası'nın toplanmayacağı ile ilgili haberlerin gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada ilgili çalışmaların Millî Eğitim Şûrası Yönergesi ile yürütüleceğinin altı çizildi.

Bugüne kadar Türk millî eğitim sisteminin tarihinde ve gelişiminde önemli roller alan 20 Millî Eğitim Şûrası gerçekleştirildiğine vurgu yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlığımızın ilgili birimlerince 21. Millî Eğitim Şûrası'nın düzenlenmesi amacıyla yapılan hazırlıklarda önemli bir aşamaya gelinmiş; "dijital vatandaşlık, kültürel mirasın teknolojik aktarımı, eğitimde yapay zekâ, öğretmen ve yönetici yetiştirme ve mesleki gelişimde dönüşüm, yeni teknolojiler ve öğrenme ortamlarının dönüşümü, eğitimde yeşil dönüşüm ve teknolojik sürdürülebilirlik, teknoloji kullanımı ve etik, eğitim teknolojilerinde erişilebilirlik ve kapsayıcılık" gibi birçok başlıkta istişareler için teknik ön çalışmaların planlanması tamamlanmış durumdadır. Bakanlığımızın bilimsel danışma kurulu olan şûra, evrensel değer ve standartlar göz önünde bulundurularak kalite, eşitlik ve etkililik ilkeleri ile millî ve toplumsal değerlere dayalı bir Türk millî eğitim sistemini geliştirmek amacına katkı sağlamak ve niteliği yükseltmek için eğitim öğretimle ilgili konuları tetkik etmeye ve tavsiye kararları almak üzere toplanmaya devam edecektir"