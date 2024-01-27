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Ak Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Savran, seçim çalışmalarına Cuma namazı öncesinde anne ve babasını ziyaret ederek başladı.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde Nevşehir Belediye Başkan Adaylığı açıklanan Dr. Mehmet Savran, Cuma namazı öncesinde annesi Lütfiye Savran ve babası Hamdi Savran’ı evlerinde ziyaret etti. Ziyarette anne ve babasının ellerini öperek dualarını isteyen Savran, “Adaylığımın açıklanmasının ardından sizlerin duasını almaya geldim. Nevşehir her geçen gün büyüyor. Çözülmeyi bekleyen sorunları var. İnşaallah bu 3 yılda gösterdiğimiz performansın, çalışkanlığın daha da fazlasını önümüzdeki 5 yılda göstermeyi vaat ediyoruz vatandaşlarımıza. Durmadan, dinlenmeden doğruluktan, dürüstlükten, adaletten ayrılmadan memleketimiz için en iyisini yapacağız. Ben bu memleketin evladıyım. Hem kendimin hem sizlerin başını öne eğdirecek bir şey yapamam. Memleketime ihanet edemem. Nevşehir bizleri çok iyi biliyor. Bilmeyenlerde öğreniyor. 31 Mart seçimlerine az bir süre kaldı. Bugün teşkilatımız ile birlikte sahaya iniyoruz. Memleketimiz için hayırlısı olsun. Benden dualarınızı eksik etmeyin.” dedi.

Savran’ın anne ve babası da oğullarına seçim çalışmalarında başarılar diledi.