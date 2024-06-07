Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Başkanlığın 2024 Hac Organizasyonu kapsamında Mekke’de yürütülen hizmetleri yerinde inceledi.ANKARA (İGFA) - Hac için Mekke’ye gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Başkanlık tarafından Türk hacı adaylarına verilen hizmetleri incelemek üzere 2024 Hac Organizasyonu’nda görev alan ekip başkanlarını ziyaret etti.

Başkan Erbaş, Mekke Koordinasyon ve İskan Ekip Başkanı Mustafa Asiltürk, Fetva ve İrşat Ekip Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı ile Denetim, Gözetim ve Rehberlik Ekip Başkanı Dr. Dursun Aygün’den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaretlerde Başkan Erbaş’a, Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları Doç. Dr. Selim Argun, Doç. Dr. Burhan İşliyen, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan ile Mekke Din Hizmetleri Ataşesi Dr. Ahmet Oğuz da eşlik etti.