Adını Atatürk’ün kurduğu Millet Mekteplerinden alan Mektebim Kolejinin nitelikli eğitim veren kampüslerine yenileri katıldı.İSTANBUL (İGFA) - 2011 yılında Eğitim Girişimcisi Ümit Kalko tarafından kurulan ve Türkiye genelinde 50’nin üstünde kampüsü bulunan Mektebim Koleji, bu kez Yozgat Sorgun’da kampüsünü açtı.

Kampüs Yöneticisi Mustafa Şimşek, geleceğin mimarlarının eğitimciler olduğunu belirterek eğitimde sürekli gelişimin ve yenilenmenin önemini vurguladı.

“Geleceğimiz olan çocuklarımız için yorulmak nedir bilmeden çalışıyoruz” diye konuşan Mektebim Koleji Kurucusu Ümit Kalko ise geçtiğimiz yıl bir ilke imza atarak “Mektebim Koleji Bilim Kurulu”nu hayata geçirdiklerini dile getirdi.

“ÖĞRENCİLERİMİZİ GİRİŞİMCİLİĞE TEŞVİK EDİYORUZ”

Her biri kendi alanında öncü olan markaların profesyonellerinden oluşan Mektebim Koleji İş Dünyası Kurulu’nun da 14 Kasım 2023 tarihinde yapılan lansman toplantısı ile çalışmalarına start verdiğini söyleyen Kalko, “Türkiye’de farklı alanlarda kendi markasını yaratmış 9 iş insanı ile öğrencilerimizi buluşturacak proje ile 17 yaş ve altındaki gençlerimizi girişimciliğe teşvik etmeyi amaçlıyoruz. İş Dünyası Kurulu ile eş zamanlı olarak Türkiye çapında 17 yaş altı öğrenciler için ‘Bir Fikrin mi Var?’ girişimcilik yarışması düzenledik. Şanlıurfa’ya kadar gelen yüzlerce başvuru içinden finale kalan 24 projeyi geçtiğimiz Cuma günü yaptığımız büyük finalde değerlendirdik. “Bir Fikrin mi Var?” yarışmasının ödül törenini ise gençlerle ile Türkiye’nin başarılı girişimcilerini bir araya getiren ‘Mektebim Zirvedekiler’ programı kapsamında 16 Mayıs 2024 tarihinde Şişli Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi’nde gerçekleştireceğiz” dedi.

Kalko, Mektebim Kolejinin güçlenerek büyüdüğünü belirterek, Yozgat Sorgun’da birlikte yeni başarı hikâyeleri yazacaklarını söyledi.