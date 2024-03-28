Önce turizm, önce ticaret diyerek sağlık alanında ilçede öncü bir çalışmaya daha imza atacak olan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, sağlık turizmi projesi ile hem sağlığa hem de Kayseri ticaretine değer sağlayacak.Mehmet Uzel / KAYSERİ (İGFA) - Melikgazi’de her alanda birçok proje hazırladıklarını yeni dönemle beraber gençlik, kadın, şehir, istihdam, aile ve turizm gibi birçok temayla yola devam edeceklerini belirterek, “Önce turizm, önce ticaret diyoruz ve inşallah farklı projeleri Melikgazi’de hayata geçireceğiz. Kişilerin sağlık hizmeti almak amacı ile farklı şehirlere veya ülkelere tedavi amaçla yaptığı seyahatler sağlık turizmini geliştirmiştir. Sağlık turizmi hastaların ve hasta ailelerinin rahatlığını sağlamak için tıbbi seçenekleri sunmayı hedefler. Türkiye’nin de gelişmiş ülkelerdeki nitelikli sağlık hizmetleriyle rekabet edebilecek düzeyde sağlık hizmetleri sunmasından dolayı dünyanın dört bir yanından tedavi amacıyla turistler gelmektedir. Türkiye’de sağlık turizmi için en uygun şehirlerden biri Kayseri. Sağlık Turizmi Kampüsümüz ile diş, göz, saç ekimi, estetik, genel cerrahi, diyet gibi 12 farklı alanda poliklinikler olacak. Kayseri’ye sağlık turizmini kazandırmış olacağız. Türkiye'de sağlık alanında en güçlü illerden birisi olan Kayseri'miz, kuracağımız Sağlık Turizmi Kampüsü ile ülke içinden ve dışından pek çok sağlık turistini ağırlayacak. Sağlık turizmi ile Kayseri'mizin birçok alanda da yüzü gülecek. Şehrimize katma değer sağlayacak. Sağlık turistlerine Melikgazi olarak öncülük ederek esnafımızın da yüzünü güldüreceğiz. Bu projemiz inşallah Kayseri'mizin sağlık altyapısını güçlendirecek; vatandaşlara daha hızlı ve etkili sağlık hizmeti sunacak önemli bir proje olacak." dedi.