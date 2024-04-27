TOFAŞ Basketbol Takımı, ligin 29. hafta mücadelesinde deplasmanda Bahçeşehir Koleji’yle kozlarını paylaşacak. 28 Nisan Pazar günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadele saat 20.30’da başlayacak ve beIN Sports 5’ten canlı yayınlanacak.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 29. haftasında TOFAŞ, Bahçeşehir Koleji’ne konuk oluyor. Ligde geçen hafta sahasında Pınar Karşıyaka’yı 111-91 mağlup eden ve kalan bölümde kayıp yaşamak istemeyen Bursa ekibi, İstanbul deplasmanından da galibiyetle ayrılmayı hedeflerken Mavi Yeşilliler, bir maç eksiğiyle 28. hafta itibariyle 11 galibiyet-16 mağlubiyetle 14. sırada yer alıyor. Ligdeki son 3 maçından galibiyetle ayrılan Bahçeşehir Koleji ise 12 galibiyet-16 mağlubiyetle 11. sırada bulunuyor. İki takım arasında Bursa’da oynanan mücadeleyi TOFAŞ Basketbol Takımı 88-86’lık skorla kazanmayı başarmıştı.

28 Nisan Pazar günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadele saat 20.30’da başlayacak. BeIN Sports 5’den canlı yayınlanacak karşılaşmayı Serkan Emlek, Ahmet Tatlıcı, Çisil Güngör hakem üçlüsü yönetecek.

TOFAŞ Basketbol Takımı, bu mücadelenin ardından 1 Mayıs Çarşamba günü 27. hafta erteleme maçında deplasmanda Çağdaş Bodrumspor ile karşılaşacak. Muğla Menteşe Spor Salonu’ndaki maç saat 18.00’de başlayacak.