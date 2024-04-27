Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Şapçı ve yönetim kurulu üyeleri Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan’ı ziyaret etti.Erdoğan DEMİR / KEŞAN POSTASI

EDİRNE (İGFA) -Keşan TSO Meclis Başkanı Ahmet Koru, Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Arıkan, Yönetim Kurulu Üyeleri; Onur Yılmaz, Mustafa Anbarcı, Gürcan Özkul, Selçuk Ataklı, Meclis Başkan Yardımcısı Faik Helvacıoğlu, Meclis Üyeleri Mustafa Öztepe, Cahit Mercan, Onur Şapçı, Onur Güven, Göksel Aktaş, Mustafa İşçimen, TOBB Edirne Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Salih Görkem Aras, TOBB GGK Üyesi Ali Can Akıncıoğlu, TOBB Edirne Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Emine Günay, TOBB KGK Üyeleri; Esra Kaykı, Seyhan Kayahan, İlknur Yılmaz, Eylem Ezerçe, Fatma Aybüke Göl, Hülya Taşkıran, Çiğdem Kılavuz, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Personelleri, Genel Sekreter Erdem Başak, Basın Yayın Sorumlusu Burak Çakır ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Nur Kalıntaş, 31 Mart yerel seçimlerinde 4.kez Keşan Belediye Başkanı Op.Dr. Mehmet Özcan’ı dün makamında ziyaret ederek yeni dönemde görevinde başarılar diledi.

Ziyaret Keşan Belediye Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleşti.

Mehmet Özcan, ziyaret nedeniyle şu açıklamayı yaptı. “İş dünyasıyla iş birliği yaparak ilçemizin ekonomik gelişimine katkıda bulunma vizyonumuz doğrultusunda, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası ailesini belediyemizde ağırlamaktan gurur duyduk. İş birliği içinde çalışarak, ilçemizin kalkınması ve yerel ekonominin güçlenmesi için kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz. Ziyaretlerinden dolayı teşekkür eder; başarılarının devamını dileriz.”