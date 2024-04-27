Bunlar da ilginizi çekebilir

Grupta oynanacak ve saat 15.00’te başlayacak karşılaşmaların programı şöyle;

EDİRNE (İGFA) - Saat 15.00’te başlayacak karşılaşmaya tüm fıtbolseverler davet edildi.

Bölgesel Amatör Lig 2. Grupta mücadele eden Keşanspor, yarın kendi sahasında BAL’dan Edirne Süper Amatör Lig’e düşen Uzunköprüspor’u konuk edecek. Erdoğan DEMİR / KEŞAN POSTASI

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.