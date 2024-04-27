Bölgesel Amatör Lig 2. Grupta mücadele eden Keşanspor, yarın kendi sahasında BAL’dan Edirne Süper Amatör Lig’e düşen Uzunköprüspor’u konuk edecek.Erdoğan DEMİR / KEŞAN POSTASI
EDİRNE (İGFA) - Saat 15.00’te başlayacak karşılaşmaya tüm fıtbolseverler davet edildi.
Grupta oynanacak ve saat 15.00’te başlayacak karşılaşmaların programı şöyle;
Kapaklıspor-Taçspor
Lüleburgazspor-Kullar 1975 Spor
Feriköyspor-Gölcükspor
Keşanspor-Uzunköprüspor
Gebzespor-Sarayspor 1953
Diliskelesispor-İFA
Yuvacıkspor-Babaeskispor
Bay: Çorluspor 1947