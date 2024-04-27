Keşan'da geri dönüşüm atağı Keşan'da geri dönüşüm atağı

Bölgesel Amatör Lig 2. Grupta mücadele eden Keşanspor, yarın kendi sahasında BAL’dan Edirne Süper Amatör Lig’e düşen Uzunköprüspor’u konuk edecek.Erdoğan DEMİR / KEŞAN POSTASI

EDİRNE (İGFA) - Saat 15.00’te başlayacak karşılaşmaya tüm fıtbolseverler davet edildi.

Grupta oynanacak ve saat 15.00’te başlayacak karşılaşmaların programı şöyle;

Kapaklıspor-Taçspor

Lüleburgazspor-Kullar 1975 Spor

Feriköyspor-Gölcükspor

Keşanspor-Uzunköprüspor

Gebzespor-Sarayspor 1953

Diliskelesispor-İFA

Yuvacıkspor-Babaeskispor

Bay: Çorluspor 1947