Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, açılışı yapılan ve ziyaretçilerine hizmete başlayan Mutfak Sanatları Merkezi’nde önlüğünü giydi, mutfağa girdi ve ziyaretçilere hem merkezi hem de yemekleri tanıttı.KAYSERİ (İGFA) - Açıldığı günden bu yana büyük ilgi gören Mutfak Sanatları Merkezi (MSM), pek çok misafirini ağırlayarak adeta ziyaretçilerini büyülüyor. Başkan Büyükkılıç da özel önem verdiği Mutfak Sanatları Merkezi’ni, gerek kent içinden gerekse şehir dışından gelen başta bakanlar ve siyasetçiler olmak üzere herkese tanıtarak gezdiriyor.

Temasına uygun olarak tasarlanan ve dekore edilen MSM’de başta Kayseri mutfağı olmak üzere birbirinden leziz ve çeşitli yöresel lezzetleri misafirleri ile buluşturan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bir taraftan Kayseri ve diğer şehirlerin yemek kültürünü tanıtmaya katkı sağlıyor, diğer yandan ise konuklarını birbirinden özel tatlarla buluşturarak memnun ediyor.

Bu çerçevede Mutfak Sanatları Merkezi’nde önlüğünü giyerek mutfağa giren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, merkeze gelen konukları ile görüştü, yemeklerin isimlerini sordu ve konukları ile sohbet etti.

Mutfak Sanatları Merkezi’ni ziyaret eden vatandaşlar, yemeklerin lezzetini, merkezin dekorasyon ve tasarımını çok beğendiklerini dile getirerek Başkan Büyükkılıç ve ekibine teşekkürlerini iletti.