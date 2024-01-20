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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle yeniden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterilen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanlığı’na nezaket ziyaretinde bulundu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ankara’daki Aday Tanıtım Toplantısı’nda Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığının açıklanmasının ardından kentte büyük bir ilgi ve sevgiyle karşılandı.

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı’na nezaket ziyaretinde bulunan Büyükkılıç, burada gençler tarafından meşalelerle karşılandı.

Parti teşkilatı, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı kapıda karşılarken, partide TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Ayşe Böhürler, Şaban Çopuroğlu ve S. Bayar Özsoy, ilçe belediye başkanları ve teşkilatın her kademesindeki partililer Büyükkılıç’ın adaylığını tebrik ettiler.

Burada açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, “Teşkilatımızın her kademesindeki yönetim kurulu üyesi dostlarımız, kardeşlerimiz, sevgili gençlerimiz, Cenab-ı Allah’a şükrederek sözlerimize başlamak istiyorum. Böyle güzel bir şehrin hizmetkârı olmak, birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde bu şehri geleceğe taşımak adına omuzlarımıza inen yükün çok şükür şuurundayız. Bu anlayış içerisinde sizlere dua ediyoruz” dedi.

Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ederek, “Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bu süreçte yapılan çalışmalarda katkısı olan, emeği olan, herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizleri bu sürece taşıyan birlikte çalıştığım mesai arkadaşlarıma, Kayseri’mizin bizi seven, bizlere güvenen, bugüne kadar seçen ve bundan sonra geleceğe taşıma adına desteğini esirgemeyen hemşehrilerimize bir kez daha teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ise büyük ve güçlü Türkiye yönünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ilerlediklerini dile getirerek, bu milletin 2 bin 500 yıllık müthiş bir tarihe ve kültüre sahip olduğunu ifade etti ve birlik vurgusu yaptı.

AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm de Başkan Büyükkılıç’a ‘hayırlı olsun’ dileklerinde bulundu.