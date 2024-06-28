Binlerce memur ve emeklinin beklediği zam 3 Temmuz Çarşamba günü belli olacak. Emeklilerin, yılın ikinci 6 aylık döneminde ise alacağı zam oranını merak ediyor. Peki, 2024 memur ve emekli maaşına ne kadar zam gelecek?GÜLSÜM YILDIRIM / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Memur ve emeklilerin gözü haziran ayı enflasyon verilerine odaklanmış durumda.

Temmuz ayı emekli ve memur maaş zammı ne kadar oldu? - Güncel Haberler

Elektrik 1 Temmuz'da zamlanıyor Elektrik 1 Temmuz'da zamlanıyor

Mayıs ayında enflasyon yüzde 3,37 olarak, memur ve emeklisinin 5 aylık enflasyona göre zam oranı da netlik kazandı.

Memur ve emeklinin zam oranları netleşiyor! - Başka Gazete

5 aylık verilere göre, memur ve emeklisinin aylığında yüzde 17,38'lik artış yaşandı. Bunun üstüne TÜİK’in 3 Temmuz'da açıklayacağı haziran ayı enflasyon verileri de eklenecek.

Emekli, memur, kamu işçisi maaşı ne kadar olacak | Enflasyon farkı maaşlara nasıl yansır | SSK, Bağ-Kur'lu en düşük maaş oranı | Kimler daha çok tazminat alacak

EN AZ YÜZDE YİRMİ ZAM BEKLENİYOR

Emekli ve memurların temmuz ayında alacağı zam oranı, haziran enflasyon verileri ile birlikte yüzde 20 ila 21 civarında olması bekleniyor.

Memur ve emeklinin zam oranları netleşiyor! Gözler o tarihe kilitlendi - Galeri - Ekonomi

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 6 aylık enflasyon beklentisi, Merkez Bankası beklenti anketleri, haziran ayı gidişatı da göz önünde bulundurulduğunda yüzde 25 ila 26 oranında olması düşünülüyor.

Kaynak: igf