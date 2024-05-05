Ticaret Bakanlığı Mart ayında 673 firmaya dahilde işleme izin belgesi verirken, yurt içi satış ve teslim belgeleri ile hariçte işleme izin belgeleri ve iptal edilen dahilde işleme izin belgelerine yönelik firmaların listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı'nca Mart ayına ilişkin dahilde işleme, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme ve firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgelerinin listeleri bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Mart ayında 673 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi.

5 hariçte işleme izin belgesi ile 23 yurt içi satış ve teslim belgesi düzenlenirken, firma talebine istinaden 31 dahilde işleme izin belgesi iptal edildi.

–– 2024 Yılı Mart Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi için tıklayabilirsiniz –– 2024 Yılı Mart Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi için tıklayabilirsiniz –– 2024 Yılı Mart Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H1) Listesi için tıklayabilirsiniz –– 2024 Yılı Mart Ayına Ait Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi için tıklayabilirsiniz