Denizcilik sektörünün üreticilerini ve önemli markalarını deniz tutkunlarıyla buluşturan MAST İzmir Boat Show - Tekne, Tekne Ekipmanları ve Deniz Aksesuarları Fuarı, fiyatı on milyonlarca lirayı aşan tekneleri görücüye çıkardı. Yerli ve yabancı firmaların ürünlerinin sergilendiği fuar deniz tutkunlarının akınına uğrarken, birbirinden değerli tekneler için satış görüşmeleri de yapıldı. Fuara olan ilgi katılımcı firmalar tarafından memnuniyetle karşılandı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, İZFAŞ ve ED Fuarcılık ortaklığında bu yıl ikinci kez düzenlen MAST İzmir Boat Show - Tekne, Tekne Ekipmanları ve Deniz Aksesuarları Fuarı, Fuar İzmir’de devam ediyor. 5 Mayıs’a kadar B ve C holünde devam edecek MAST İzmir Boat Show’da insan gücüyle çalışan su motorları, elektrikli sörf tahtaları, sürat tekneleri, boyutu 16 metreyi bulan büyük tekneler ve sektörün gelişimi için tasarlanan inovatif ürünler yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisiyle karşılandı. Fuarı ziyaret eden yerli ve yabancı konuklar fiyatı 15-20 milyon liraları bulan tekneler için görüşmeler yaptı. Katılımcılar ise ilgiden oldukça memnun kaldı.

“Yurt dışından gelen misafirlerle görüşüyoruz” Sancak Yatçılık Satış Pazarlama bölümünde çalışan Mervenur Karakaya, stantlarına olan ilgiden çok memnun olduklarını belirterek, “Fabrikamız İzmir Urla’da. Hem yurt içine hem yurt dışına hizmet veriyoruz. Yurt içi pazarında yıl bazında en adetli motor yat üretimini biz gerçekleştiriyoruz. Fuarda yurt dışından gelen misafirlerle görüşüyoruz. Bizden bayilik isteyen büyük firmalar da var. Standart donanımlı, motorsuz olarak en yüksek teknemizin fiyatı KDV hariç 88 bin Euro. Bütçeye göre, tekne boyutuna göre bu rakamlar değişiyor. 37 bin Euro'dan başlıyor 88 bin Euro’ya kadar çıkıyor. Fuardaki en yüksek fiyatlı teknemiz 167 bin Euro artı KDV. Taliplisi de var, görüşüyoruz” dedi.

“Fuar ihracata katkı sağlıyor” Fuarın ihracata katkı sağladığını belirten Mercan Tekne Satış Sorumlusu Buğrahan Biçer, “Çok güzel bir fuar, katılımcı ve ziyaretçi oranımız çok iyi. Bizim 4,95 metreden 13,85 metreye kadar 25 ayrı modelimiz var. Müşterilerimizin ihtiyaçlarına hitap etmeye çalışıyoruz. Yerimiz Çiğli Sasalı’da. Avrupa, Arap Yarımadası, Rusya’dan misafirlerimiz geliyor, onları ağırlıyoruz” diye konuştu.

“En ilgi çeken tekne” Fuarın ilgi çeken teknelerinden birine sahip olduklarını belirten Fabbro Yat kurucularından Doğaner Kundak, “Bu teknenin tüm tasarımı ve mühendislik kısmını kardeşim Alper Kundak ile beraber yürüttük. Teknemiz 13,2 metre boyunda. İstanbul’da üretiyoruz, Haziran’da Amerika’da ofis açıyoruz. Dünyanın birkaç ülkesinde kendi ofisimizi açarak ihracat yapma hedefindeyiz. Teknemizin fiyatı 600 bin Euro. Opsiyonlarla fiyat yukarıya doğru gidiyor. Fuar çok güzel geçiyor. Gelen talepten fuarın en çok ilgi çeken teknelerinden birini sergilediğimizi anlıyoruz. Teklif veren, talep eden, deneme seyrinden sonra alıcı olmak isteyenler var” şeklinde konuştu.

“Kolay Tekne uygulması ilgi çekiyor” Trio Deniz firmasından Yelkenli Satış Müdürü Efe Bilir ise Almanya’da üretilen yelkenli Hanse’nin 410 modelini anlattı. Bilir, “Tek yelkenli olduğu ve İzmir’in kendine has yelkenci bir kitlesi olduğu için çok fazla deniz severi burada ağırlıyoruz. Ayrıca Kolay Tekne uygulamamız var. Teknenin 6’da birini alıyorsunuz, masrafların sadece bu oranına katlanıyorsunuz. Distribütör olan firma, 6 ortak arasında teknenin bakımını organize ediyor. Sadece yapacağınız tatili planlıyorsunuz. Biz her bütçeye hitap etmek için bunu çıkardık. Ayrıca vakti dar olan kişiler için de çok iyi bir çözüm. Çok fazla ilgi var” dedi.

“Standımızda dünyanın ilk elektrikli paddleboardu var” JETSURF Türkiye ve SIPABOARDS Türkiye ekibinden Ebru Akdağ, “Elektrikli paddleboard, benzinli motorlu sörf tahtası ve elektrikli kaykayımız var. Bu ürünler Türkiye’de son iki senedir revaçta olan ürünler. Standımızda dünyanın ilk elektrikli paddleboardu var. Şarj edilerek kullanılıyor. Suya göre dizayn edildi. Su geçirmeyen, geçirse de sıkıntı olmayacak bir motor. Herkes içi rahat ederek kullanabilir” dedi.

İzmir’de üretilip dünyaya satılıyor MAST İzmir Boat Show’da yer alan Northstar firması, İzmir’in Torbalı ilçesinde deniz araçları üretimi yaparak Amerika, İngiltere, Avustralya, Fransa, İtalya gibi ülkelere ihracat yapıyor. Firmanın Satış Müdürü Hilal Kaya, İzmir’de Torbalı Yazıbaşı’nda yer alan fabrikada üretim yaptıklarını söyledi. 2022 sonunda ikinci fabrikayı, 2023 yılının ilk yarısında da üçüncü fabrikayı açtıklarını belirten Kaya, “Sadece bireysel pazarda değil özel projeler kısmında askeri amaçlı botlar üretiyoruz. 10 bin 500 metrekare alanda, yıllık 700-800 bot kapasitemiz var. Büyük çoğunluğu ihracat. Bir kısmını da yurt içine satıyoruz. Amerika, İngiltere, Avusturalya, Fransa, İtalya gibi belli başlı ülkelere ihracat yapıyoruz” dedi.

“Fuarı destekliyoruz” Bu fuarı çok önemsediklerini ifade eden Kaya, “İzmirli üretici olarak MAST İzmir Boat Show - Tekne, Tekne Ekipmanları ve Deniz Aksesuarları Fuarı’nı destekliyoruz. Geçen sene de katıldık. Bundan sonraki yıllarda da katılmayı planlıyoruz. İzmirli bir firma olarak böyle bir fuarın destekçisiyiz. Şahsi olarak söyleyeceğim, İstanbul’da yapılan bu tarz fuarların İzmir gibi düzgün bir fuar alanına taşınması gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.