Bu sene 484’üncüsü düzenlenen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında Sultan Cami kubbe ve minarelerinden 28 Nisan Pazar günü halka saçımı yapılacak olan mesir macunlarının duası yapıldı.MANİSA (İGFA) - Geçmişten günümüze kadar uzanan ve yüzlerce yıllık geleneğe sahip olan ve bu sene 484’üncüsü düzenlenen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında Sultan Cami’nden halka saçılacak olan 7 ton mesir macunun duası protokol üyelerinin katılımıyla yapıldı.

Manisa’yı Mesiri Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık’ın ev sahipliğinde yapılan duaya, Manisa Valisi Enver Ünlü, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hasan Geriter, Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap ve dernek üyeleri katıldı.

İl Müftü Vekili Mehmet Nurlu tarafından edilen dualar eşliğinde eller semaya açılarak, saçılacak olan mesir macunlarının halka şifa olması dileğinde bulunuldu.

Edilen duanın ardından protokol üyelerine mesir macunları takdim edilirken, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek de mesir macunlarının paketlenmesinde görev alan kadınlara yardım etti.