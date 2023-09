2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı’nın başlamasıyla birlikte Çayırovalı öğrenciler sınıflarına kavuştu. Miniklerin okullarına kavuşma heyecanına ortak olan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçe protokolüyle birlikte, ilk ders zilini çaldı.KOCAELİ (İGFA) - Çayırova’da ilk ders zili çaldı ve öğrenciler resmen sınıflarına kavuştu. Çayırova Türkan Göktürk İlkokulu’nda gerçekleşen 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı açılış programına Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova İlçe Emniyet Müdürü Tuncel Aldemir, Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürü Azmi Tunç, Çayırova ilçe protokolü, siyasi partilerin ilçe başkanları, muhtarlar, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katılım sağladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla başlayan törenin açılış konuşmasını Azmi Tunç gerçekleştirdi.

“SİZLER BİZİM GELECEĞİMİZSİNİZ”

Tunç’un ardından kürsüye gelen Başkan Çiftçi, konuşmasında, “Bir eğitim-öğretim döneminin daha başındayız. İnşallah rabbim, sağlıklı bir şekilde bu dönemi de tamamlamayı hepimize nasip etsin. Çocuklar, sizler bizim geleceğimizsiniz, sizler bizim her şeyimizsiniz. En güzel şekliyle eğitilebilmeniz için Çayırova Belediyesi olarak her türlü imkanlarımızı sizler için seferber ettik. Bizler en güzel ve en doğru yatırımın eğitime, çocuklarımıza ve geleceğimize yapılacak yatırım olduğu inancıyla çalışıyoruz. Bilgi evlerimizde, okul öncesi çocuklarımızdan, liseye kadar olan öğrencilerimize ders takviyesinde bulunuyoruz. Sevgili yavrularımız, sizler her şeyin en güzeline layıksınız. Rabbim inşallah bu eğitim öğretim döneminin de hayırlara vesile olmasını nasip eder” dedi.

“BAŞARILAR DİLİYORUM”

Çiftçi’nin akabinde bir konuşma gerçekleştiren Kaymakam Önal, “Tarih boyunca zamanın teknolojilerini yakalayan ülkeler, dünyaya egemen olmuşlardır. Ülkemiz de bunun farkında ve ülkemiz bütçesinin harcandığı birinci kalem eğitimdir. Eğitim bizler için çok önemlidir. Öğrencilerimiz sabırsız ve büyük bir heyecanla derslerine girmeyi bekliyorlar. Tüm öğretmen ve öğrencilerimize başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından Kaymakam Önal, Başkan Çiftçi ve ilçe protokolü ilk ders zilini beraber çaldı. Daha sonra sınıfları ziyaret eden protokol, öğrencilerle sohbet ederek, ders kitaplarını dağıttı.