Eğitim Gücü Sen Genel Başkanı Oğuz Özat, okullarda yetkili sendikanın problemleri çözemez noktada olduğuna işaret ederek, “Okullarda maalesef yüzü gülen öğretmen göremiyoruz. Mutsuz huzursuz. Ekmek kaygısına düşmüş öğretmenden hayır gelir mi?” diye sordu.BİLECİK (İGFA) - Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası (Eğitim Gücü Sen) Genel Başkanı Oğuz Özat, il ziyaretleri kapsamında üyeleri ile bir araya geldi.

Bilecik'te eğitim çalışanlarıyla bir araya gelen Başkan Özat, üyelerin yoğun ilgisi ile geçen toplantıda talep ve önerileri aldıklarını kaydetti.

Programı organize eden İl Temsilcisi Yücel Uğurlu ve yönetimine teşekkür eden Özat, "Bizi misafir eden kurum müdürlerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ederim” dedi.

Bilecik'te öğretmenleri, öğretmen odalarını, okulları ziyaret eden Başkan Özat, gözlemlerinde, “Maddi noktada öğretmen odalarında hepsi öğrenmiş çaresizlik içinde ve tek nedeni yetkili sendika. Artık problemlerini ifade edemeyecek durumda. Okullarda güvenlik yok. Herkes rahatça girebiliyor.” şeklinde aktardı.

Özat, ziyaretlere devam edeceğini duyurdu.