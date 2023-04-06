Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sektörün nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılayacak mesleki eğitim merkezlerindeki öğrenci sayısının 159 binden 1 milyon 376 bine ulaştığını bildirdi.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığınca mesleki eğitim merkezlerinin yaygınlaştırılması ve istihdam artışına katkı sunulması amacıyla yapılan çalışmalar sonucunda bu merkezlere kayıtlı öğrenci sayısı artarak devam ediyor.



Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Nitelikli iş gücü ve geleceğin ustalarının yetiştiği mesleki eğitim merkezlerimizdeki öğrenci sayımız, 159 binden 1 milyon 376 bine ulaştı. Ülkemizin üretmesi ve kalkınması için mesleki eğitimi her alanda güçlendirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

https://youtu.be/PLYZ81di59o