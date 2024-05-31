TÜİK'in açıkladığı Nisan ayı verilerine göre Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) yıllık yüzde 87,09, aylık ise yüzde 4,84 oranında arttı. Yıllık ve aylık bazda mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler artış kaydetti.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) verilerini yayımladı.

H-ÜFE 2024 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 4,84 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 28,91 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 87,09 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 79,39 artış gösterdi. H-ÜFE'de ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yıllık yüzde 82,10 artış kaydederken, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 101,91 oranında yaşandı.

H-ÜFE ulaştırma ve depolama hizmetlerinde aylık yüzde 3,35 artarken, yine aylık bazda artış kaydeden sektör yüzd 7,65 oranı ile mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde olduğu kaydedildi.