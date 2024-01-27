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MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Sarız ilçe teşkilatını ziyaret ederek ilçe başkanı ve yöneticileri ile bir araya gelerek teşkilat çalışmaları hakkında istişarelerde bulundu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy Cumhur İttifakı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, MHP ve Ak Parti İl Başkanları, İlçe Başkanları, Cumhur İttifakı Belediye Başkanları, MHP ve AK Parti KAÇEP İl ve İlçe Başkanları, Ülkü Ocakları İl ve İlçe Başkanı, STK temsilcileri ve muhtarların katılımlarıyla Sarız’da programa katıldı.

Ersoy sosyal medya paylaşımlarında; "Sarız İlçe teşkilatımızı ziyaret ettik. İlçe Başkanımız Nurullah Tapan ve ilçe yöneticilerimizle bir araya gelerek, teşkilat çalışmalarımız hakkında bilgi aldık, istişarelerde bulunduk.” Cumhur İttifakı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, kıymetli ağabeyimiz Memduh Büyükkılıç, MHP ve Ak Parti İl Başkanlarımız, İlçe Başkanlarımız, Cumhur İttifakı Belediye Başkanlarımız, MHP ve Ak Parti KAÇEP İl ve İlçe Başkanlarımız, Ülkü Ocakları İl ve İlçe Başkanımız, STK temsilcileri ve muhtarlarımızın katılımlarıyla Sevdamız Sarız’da Cumhurun zaferiyle, Belediye Başkan Adayımız Baki Bayrak'ı ve Üç Hilali zafere taşıyacağız. Büyükşehirde de inşallah rekor oy alacağız.” ifadelerine yer verdi.