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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Milliyetçi Hareket Partisi TBMM Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile birlikte Milliyetçi Hareket Partisi Şehzadeler İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen lokma hayrına katıldı.MANİSA (İGFA) - MHP Şehzadeler İlçe Başkanlığı tarafından, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda şehitlerimiz için lokma hayrı düzenlendi.

Düzenlenen lokma hayrına MHP TBMM Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Cüneyt Tosuner, MHP Yunusemre İlçe Başkanı Bülent Kovancılar, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, Ülkü Ocakları Manisa İl Başkanı Emirhan Sallıtepe, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Lokma hayrında eller semaya açılarak, tüm şehitlerimizin ruhlarına ithafen dualar edildi.

Okunan duaların ardından Grup Başkanvekili Erkan Akçay ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün başta olmak üzere, protokol üyeleri tarafından vatandaşlara lokma ikramı yapıldı. Lokma hayrının ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, kendisiyle hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen vatandaşları da geri çevirmedi.