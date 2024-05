Armari Nou Boutique mağazasını İstanbul’un ardından Bursa Balat’ta açan Moda Koçu Feyza Öner, İtalya ve İngiltere’den kişiye özel yalnızca birer parça olarak getirdiği moda ürünleri Bursalıların beğenisine sunuyor.BURSA (İGFA) - Dünya modasına yön veren İtalya Milano ve İngiltere’de trend olan ürünleri, her seferinde bu iki ülkeye kendisi giderek her bedenden birer adet olma kuralıyla Balat Turkuaz Plus Çarşı’daki Armari Nou Boutique’te Bursalılarla buluşturan Moda Koçu Feyza Öner, kısa sürede büyük ilgi gördü. Ağırlıklı kadın olmakla birlikte erkek ürünlerini mağazasında beğeniye sunan Öner, “Yıllardır insanlar daha şık olmak için buradan gerek İtalya’ya gerekse de İngiltere’ye uçuyor. Biz bu noktadan yola çıkarak işi tersine çevirdik ve dünya moda merkezlerindeki en trend parçaları kişiye özel olmasına dikkat ederek Türkiye’ye getirdik. Kısa süre önce de mağazamızı İstanbul’dan Bursa’ya taşıdık. Şıklığına önem veren ve farklı olmak isteyen herkesi Armari Nou Boutique’e bekliyoruz” dedi.