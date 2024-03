AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç 31 Mart yerel seçimleri kapsamında çalışmalarını Kızıltepe İlçesi’nde sürdürüyor. Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, AK Parti Kızıltepe Belediye Başkan Adayı Ali Ertaş, AK Parti Kızıltepe İlçe Başkanı Bülent Şahin ve teşkilat mensuplarından oluşan heyet, 31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında Kızıltepe’de esnafları ziyaret etti.

Seçim çalışmalarını değerlendiren Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, “Önümüzde ülkemizi ve memleketimizi önemli derecede etkileyecek yerel seçimlere saatler kaldığını belirterek, bizler seçim çalışmalarımızı esnaflarımızla ve vatandaşlarımızla bir araya gelmeye devam ettiklerini söyledi.

Seçim startının verildiği andan itibaren çalışmalarımızı tüm teşkilatlarımızla birlikte devam sahada ettirdiklerini ifade eden Kılıç,” Her ilçeye, her mahalle ve sokağa ulaşmaya çalıştık. Hane hane dolaşarak vatandaşlarımıza misafir olduk, destek talebinde bulunduk. Allah’a hamdolsun gittiğimiz her yerden olumlu bir şekilde ayrıldık.”dedi.

ABDULLAH ERİN ÖNEMLİ BİR FIRSATTIR Engin tecrübesi ve liyakatli duruşuyla Abdullah Erin’in Mardin adına önemli bir fırsat olduğunu vurgulayan Milletvekili Kılıç, “Gittiği her yerde hizmetlerinden söz edilen Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Erin’in Mardin’de de çok önemli hizmetlere imza atacağına inanıyorum. Her ilçemiz için hazırlanan vizyon projelerin hayata geçmesi, Mardin’in belediyecilik anlamında daha da kalkınması için 31 Mart’ta oylarımızı mutlaka AK Parti’den yana kullanalım. Tarımdan ulaşıma, sağlıktan eğitime, sosyal alanlardan istihdama ve daha birçok konuda Mardin’in çehresini değiştirecek çalışmaların projeleri tamamlanmış durumda. İnşallah 31Mart’ta halkımızın destekleriyle bu projelerin tamamı aktif hale getirilerek Mardin hak ettiği noktaya ulaşacaktır. ”ifadelerini kullandı.

BELEDİYECİLİK HİZMETLERİNİ HEP ÜSTLERDE TUTTUK Halka hizmet şiarıyla yola çıktıklarını kaydeden Kılıç, “AK Parti’de siyaset yapmak, hizmet üretmek bizler için her zaman gurur verici olmuştur. Geçmişten günümüze yapmış olduğumuz etkin hizmetlerle belediyecilik anlayışını her zaman üst seviyelerde tuttuk. Bunun en iyi örneği geçen yerel seçimlerinde kazandığımız beş ilçe belediyesidir. Buna istinaden yerel seçimlerde İdeolojik yapıların baskısı altında olunmaması gerekir. Memlekete kim hizmet edecekse o desteklenmeli. Bizler neresi olursa olsun, kim olursa olsun din, dil, ırk ayırımına gidilmeksizin her vatandaşımızın hizmetindeyiz. Ve bundan asla da taviz vermeyeceğiz. Allah’a çok şükür gittiğimiz her yerde ayrı bir teveccüh ve ilgi görüyoruz. İnşallah bunların en iyi yansımasını 31 Mart’ta sandıklarda göreceğiz.” şeklinde açıklamalarda bulundu.