Ankara merkezli 21 ilde nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şüphelilere yönelik “Sibergöz-42” operasyonları düzenlendi. 1 milyar dolar haksız kazanç elde ettiği tespit edilen ve uluslararası dolandırıcılık eylemi gerçekleştiren 127 şüpheli yakalandı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanlara göz açtırmıyor.

Bir süredir sürdürdüğü "Sibergöz" operasyonlarının 42'ncisi Ankara merkezli 21 ilde düzenlendi.

1 MİLYAR DOLAR HAKSIZ KAZANÇ ELDE ETTİLER

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlarda "Smart Trade Coin” isimli sözde kripto varlık alım/satım platformu üzerinden “Sıfır Risk İle Yüksek Kazanç” vaadiyle vatandaşların yatırıma yönlendirildiği, otomatik al-sat işlemlerini gerçekleştiren bot uygulaması satıldığı ve mevcut kullanıcılara yeni kullanıcı getirmeleri halinde kazanç vaadinde bulunup “saadet zinciri” sistemi oluşturarak, uluslararası dolandırıcılık eylemini gerçekleştiren ve 1 milyar dolar (yaklaşık 32 milyar TL) haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 127 şüpheli yakalandı.

Operasyonlar sonucunda 1 milyar TL değerinde 177 taşınmaz ve 61 taşınır mal varlığına, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kuru sıkı tabanca ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından duyurdu.