Türkiye’nin taze meyve ihracat şampiyonu ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, "Üçüncü Kuşak Tarım Girişimciliği Eğitim Projesi"ne katılan gençlere hayat dersi verdi. Uçak, "İşinizi severek yapın, dürüst çalışın, hayal bile edemeyeceğiniz başarı peşinden gelecek" dedi.İZMİR (İGFA)- Gençleri tarım sektörüne kazandırmayı öncelikli hedefleri arasına alan Ege Bölgesi’nin bitkisel ürün ihracat lideri Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, “Üçüncü Kuşak Tarım Girişimciliği Eğitim Projesi”ni ikinci kez hayata geçirirken, proje kapsamında gençlere tarım sektörünü 360 derece tanıtıyor.

“Üçüncü Kuşak Tarım Girişimciliği Eğitim Projesi”nde; ziraat mühendisliği ve gıda mühendisliği mezunu ya da öğrencisi 82 gençle ortak hareket eden EYMSİB, gençleri; tarım sektöründe konularında uzman isimlerle teorik derslerde buluştururken, gençlere işletme ve bahçe ziyaretleri olanağı sunarak gençlerin pratik yapmalarına da zemin oluşturuyor.

GENÇLER TARIM İŞLETMESİNİN TOZUNU YUTTU

Türkiye’nin tarım ürünleri ihracatının 35 milyar dolardan, 50 milyar dolara gençlerin ortaya koyacağı projeler ve gençlerin sinerjisiyle ulaşabileceğine inanan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, “Üçüncü Kuşak Tarım Girişimciliği Eğitim Projesi”nin üçüncü haftasında gençlerin işletme tozunu yutmalarına aracılık etti.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, gençlerin sektörle ilgili sorularına cevap verdi.

UÇAK; “İŞİNİZİ SEVEREK YAPIN, ÇALIŞIN, BAŞARI ARDINDAN MUTLAKA GELECEK”

Gençlere, “İşinizi severek yapın, çalışın, başarı ardından mutlaka gelecek, hiçbir şey zor değil” diye seslenen Uçak, genç girişimcilere kendi kariyer yolculuğunu anlattı ve işlerini severek yaptıkları takdirde hayallerinin bile ötesinde başarıya ulaşacakları mesajını verdi.

Başkan Uçak; “Üçüncü Kuşak Tarım Girişimciliği Projesiyle tarım sektörüne gençleri kazandırmayı hedefliyoruz. Ziraat Fakültesi son sınıf öğrencileri ve mezunları, bitkisel üretim alanında kendisini geliştirmek isteyen tüm girişimci ve üreticiler bizim hedef kitlemiz. Tarım sektörü emek verdiğiniz takdirde karşılığını alacağınız bir sektör. Ben işini severek, çalışarak başarılı olunabileceğinin en canlı örneklerinden birisiyim. Sizlerde başarabilirsiniz” diye konuştu.

Yaş meyve sebze sektöründe 8 yıldır Türkiye İhracat Şampiyonu olan Uçak Kardeşler Gıda Ticaret A.Ş.’nin Seferihisar’daki narenciye işleme tesisini Fabrika Müdürü Kasım Aydoğdu mihmandarlığında gezen gençlere, işletmeye ürün kabulden paketlemeye kadar olan tüm aşamaları tanıtıldı.