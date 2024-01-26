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Mısır'ın Suez Limanı’nda denize açılan yük gemisinde önceki yıl Eylül ayında kaybolan makine mühendisi Yiğit Acar'ın (24) akıbeti TBMM gündemine taşındı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, kayıp denizciyi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’a sordu.

ANKARA (İGFA) - Mısır'ın Suez Limanı'ndan demir alan gemide 4'üncü mühendis olarak çalışan gemi ve makine mühendisi Yiğit Acar’dan, önceki yıl 7 Eylül akşamından bu yana haber alınamıyor. Genç mühendisin akıbeti, TBMM gündemine taşındı.

Mısır'dan Akdeniz'e açılan gemide kaybolan mühendis Yiğit Acar'dan 508 gündür haber alınamıyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, gemide 4'üncü mühendis olarak çalışan genç mühendis Acar’ın durumunu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a sordu.

Mısır'ın Suez Limanı'ndan demir alan gemide 4’üncü mühendis olarak sadece 1.5 gün çalışan gemi ve makine mühendisi Yiğit Acar, 7 Eylül 2022 akşamı gemide kayboldu. Süveyş Kanalı'nı geçip, açık denizde seyreden gemide mürettebatın aramalarında Acar bulanamadı. Kaybolduğu gün saat 14.30'da gemide görüldüğü belirtilen mühendis için gidilen rota üzerinde arama çalışmaları yapıldı. Ancak, arama-kurtarma çalışmalarında genç mühendisin izine rastlanılmadı.

AİLE KARASU’YA ULAŞTI

Çocuklarının kaybolmasının üzerinden geçen zaman içinde bir iz bulunamaması üzerine, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu’ya ulaşan aile evlatlarının akıbeti ile ilgili çalışma yapılmasını istedi. “Oğlumuz kaybolduktan sonra geminin ilk durağı olan Portekiz’de polis tarafından yapılan soruşturmanın ve geminin aranması ile ilgili evraklar da savcılığa ulaşmamıştır; bu evrakların elimize geçtiğinde soruşturmanın seyrini etkileyecek bilgiler olduğuna inanıyoruz” diyen aile, geminin Türkiye’ye geldiğinde DNA’ların eşleştirilmesi için çocuklarının kamarasında yapılan incelemede DNA’nın yetersiz olduğu bilgisinin kendilerine verildiğini ifade ederek, havaalanı ve liman görüntüleri ile gemide yeniden inceleme yapılarak bir iz bulunmasını ve oğullarının sağ salim dönmesini beklediklerini ifade etti.

YILMAZ’A SORDU

Konuyu TBMM gündemine taşıyarak, ailenin taleplerini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’a soran Karasu “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Yiğit Acar, nerededir? Acar’ın bulunması için hükümetiniz hangi çalışmaları yürütmektedir?” diye sordu. Karasu, Acar’ın kaybolmasıyla ilgili herhangi bir soruşturma olup olmadığını, var ise bu soruşturmanın hangi aşamada olduğunun kamuoyuna açıklanmasını istedi. Karasu, Yılmaz’ın yanıtlamasını istediği sorular şöyle:

Soruşturma çerçevesinde Dema M gemisinin kaptan ve mürettebatı ile Movers Denizcilik Ticaret A.Ş yetkililerinin ifadeleri alınmış mıdır? Alınmadıysa gerekçesi nedir?

İstanbul Havalimanı, Kahire Havalimanı ve Mısır Suez Limanı’ndaki görüntülerin savcılık tarafından talep edilmesine karşın, hala görüntülerin ulaştırılmadığı iddiası doğru mudur? Doğru ise gerekçesi ve hukuki dayanağı nedir?

Acar kaybolduktan sonra, geminin ilk durağı olan Portekiz’de polis tarafından yapılan soruşturmanın ve geminin aranması ile ilgili evrakların akıbeti nedir?

Gemiye binen tüm personelin eşyalarıyla birlikte adının kayıtlı olması gerekirken, listede Acar’ın adının olmadığı iddiası doğu mudur? Doğru ise bu konuda ihmali bulunan kişi ya da kişiler kimlerdir?

Gemi hangi tarihte yeniden Türkiye’ye gelmiştir? Türkiye’ye geldikten sonra gemide yapılan herhangi bir inceleme/araştırma var mıdır? DNA’ların eşleştirilmesi adına Acar’ın kaybolmasının ardından kilitlendiği belirtilen kamarasında yapılan incelemede DNA’nın “yetersiz” olduğunun tespit olduğu iddiası doğru mudur?

Yiğit Acar'ın eşyalarının bulunduğu 2 valizden 1’inin Portekiz Konsolosluğu'ndan İstanbul'a buradan da Şebinkarahisar Savcılığı’na gönderildiği ancak diğer valizinin bulunamadığı iddiası doğru mudur? Doğru ise bu valizin akıbeti nedir? İncelemeye alınan Acar’a ait cep telefon ve bilgisayarı herhangi bir sonuç çıkmış mıdır?