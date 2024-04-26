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Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Düzce Merkez Bolu Caddesi üzerinde Berfin S. idaresindeki 81 BS 916 plakalı otomobil ile Rasim K. yönetimindeki 09 H 6339 plakalı motosikletle çarpıştı. Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre kaza Düzce Merkez Bolu Caddesi üzerinde meydana geldi.

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